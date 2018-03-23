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Причина аварии в Гудаури – человеческий фактор


23.03.2018   14:51
По словам министра экономики Грузии Дмитрия Кумсишвили, эксперты французского «Бюро веритас» установили, что причиной катастрофы на канатной дороге в Гудаури стал человеческий фактор.

В частности, инцидент произошел из-за ошибки оператора, который не отреагировал должным образом на перепад напряжения.

«Оператор должен был перевести эту канатную дорогу на дизельный генератор и затем доставить туристов к тому месту, где бы они смогли сойти, чтобы полностью освободить линию от людей. К сожалению, согласно имеющемуся на сегодня отчету, оператор допустил ошибку. То, что сделал оператор, не соответствовало инструкции», — сказал Кумсишвили.

По словам министра, он не может сказать, будет ли виновный привлечен к уголовной ответственности, так как этот вопрос не входит в компетенцию его ведомства, однако министерство внутренних дел уже получило от минэкономики всю информацию о причинах инцидента.






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