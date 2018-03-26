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Рабочий погиб в результате обрушения в чиатурской шахте


26.03.2018   11:18
В результате обрушения в шахте в грузинском городе Чиатура погиб один рабочий. По имеющейся информации, под завалами оказался 45-летний проходчик. В настоящее время на месте проводятся спасательные работы.

По информации телекомпании «Рустави 2», несчастный случай произошел сегодня на рассвете, 26 марта, на Шукрутском руднике Чиатурского горнорудного комбината. Как заявили в МВД Грузии, следствие ведется по статье, подразумевающей несоблюдение или нарушение правил безопасности труда.

Горняки рассказали, что с потолка сорвались большие куски породы, один из которых упал на их товарища. По словам рабочих, участок, на котором произошел обвал, был в аварийном состоянии, однако администрация не отказалась от его эксплуатации.

«Обрушение произошло в плохо укрепленном туннеле. Спасательные работы проходят и в эти минуты, пока не удается достать тело из-под завала», - сообщил глава профсоюза работников горнодобывающей и химической промышленности Тамаз Долаберидзе.







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