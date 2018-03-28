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Илия Второй приносит соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси и Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерово
28.03.2018 22:45
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй приносит соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси и президенту России в связи с трагедией в Кемерово.
Письмо Илии Второго распространяет патриархия.
«Ваше Святейшество,
Кемеровская трагедия 26 марта глубоко тронула всех в мире. Этот тот случай, когда слова не в силах выразить наши чувства и остается только молиться.
Скорбим вместе с Вами, разделяем горе семей и близких погибших и возносим наши молитвы, чтобы Господь упокоил их души в обители праведных, а родным новопреставленных даровал мир и крепкую веру», — пишет Илия Второй Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Вместе с тем, в письме Владимиру Путину Илия Второй отмечает, что трагедия в Кемерово глубоко потрясла его.
«Ваше превосходство, господин Президент!
Глубоко потрясены трагическим событием, произошедшим в Кемерово.
Примите наши соболезнования. Скорбим и мы возносим молитвы, чтобы Господь успокоил души новопреставленных в обители праведных, а их родным даровал крепкую веру и утешение», — пишет Илия Второй.
Жертвами пожара в Кемеровском торговом центре, который вспыхнул 25 марта, по официальным данным, унес жизни 64 человек, большинство из них – дети. 28 марта в России объявлено днем траура.
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