Илия Второй приносит соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси и Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерово

28.03.2018 22:45 Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй приносит соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси и президенту России в связи с трагедией в Кемерово.



Письмо Илии Второго распространяет патриархия.



«Ваше Святейшество,



Кемеровская трагедия 26 марта глубоко тронула всех в мире. Этот тот случай, когда слова не в силах выразить наши чувства и остается только молиться.

Скорбим вместе с Вами, разделяем горе семей и близких погибших и возносим наши молитвы, чтобы Господь упокоил их души в обители праведных, а родным новопреставленных даровал мир и крепкую веру», — пишет Илия Второй Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.



Вместе с тем, в письме Владимиру Путину Илия Второй отмечает, что трагедия в Кемерово глубоко потрясла его.



«Ваше превосходство, господин Президент!



Глубоко потрясены трагическим событием, произошедшим в Кемерово.

Примите наши соболезнования. Скорбим и мы возносим молитвы, чтобы Господь успокоил души новопреставленных в обители праведных, а их родным даровал крепкую веру и утешение», — пишет Илия Второй.



Жертвами пожара в Кемеровском торговом центре, который вспыхнул 25 марта, по официальным данным, унес жизни 64 человек, большинство из них – дети. 28 марта в России объявлено днем траура.















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