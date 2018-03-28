Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Илия Второй приносит соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси и Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерово


28.03.2018   22:45
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй приносит соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси и президенту России в связи с трагедией в Кемерово.

Письмо Илии Второго распространяет патриархия.

«Ваше Святейшество,

Кемеровская трагедия 26 марта глубоко тронула всех в мире. Этот тот случай, когда слова не в силах выразить наши чувства и остается только молиться.
Скорбим вместе с Вами, разделяем горе семей и близких погибших и возносим наши молитвы, чтобы Господь упокоил их души в обители праведных, а родным новопреставленных даровал мир и крепкую веру», — пишет Илия Второй Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Вместе с тем, в письме Владимиру Путину Илия Второй отмечает, что трагедия в Кемерово глубоко потрясла его.

«Ваше превосходство, господин Президент!

Глубоко потрясены трагическим событием, произошедшим в Кемерово.
Примите наши соболезнования. Скорбим и мы возносим молитвы, чтобы Господь успокоил души новопреставленных в обители праведных, а их родным даровал крепкую веру и утешение», — пишет Илия Второй.

Жертвами пожара в Кемеровском торговом центре, который вспыхнул 25 марта, по официальным данным, унес жизни 64 человек, большинство из них – дети. 28 марта в России объявлено днем траура.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна