Больше всего грузины хотят въезда в страну туристов из Германии и США - исследование

11.04.2018 20:56 По информации компании исследования общественного мнения IPM, больше всего грузины хотят видеть в стране германских и американских туристов. Соответствующая информация опубликована на официальной веб-странице компании.



Согласно исследованию, только 2% опрошенных отметили, что не хотели бы въезда туристов ни из одной страны.



"В 2017 году больше всего туристов в Грузию въехало из соседних стран. Среди визитеров лидируют армяне, а также азербайджанцы, и турки. Между тем, согласно исследованию, сторонники въезда в Грузию туристов из этих стран соответственно 16%, 20%, и 16% опрошенных. Наиболее желаемыми среди соседних стран для грузин оказались русские туристы (32%). Грузинские респонденты больше всего хотят принимать в гостях германских (47%), американских (47%), и французских (44%) туристов. Только 2% опрошенных отметили, что не хотели бы въезда туристов ни из одной страны"- говорится в исследовании организации.



Респонденты могли зафиксировать более одного ответа, из-за чего сумма ответов составляет больше 100%.

















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