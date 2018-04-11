Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Больше всего грузины хотят въезда в страну туристов из Германии и США - исследование


11.04.2018   20:56
По информации компании исследования общественного мнения IPM, больше всего грузины хотят видеть в стране германских и американских туристов. Соответствующая информация опубликована на официальной веб-странице компании.

Согласно исследованию, только 2% опрошенных отметили, что не хотели бы въезда туристов ни из одной страны.

"В 2017 году больше всего туристов в Грузию въехало из соседних стран. Среди визитеров лидируют армяне, а также азербайджанцы, и турки. Между тем, согласно исследованию, сторонники въезда в Грузию туристов из этих стран соответственно 16%, 20%, и 16% опрошенных. Наиболее желаемыми среди соседних стран для грузин оказались русские туристы (32%). Грузинские респонденты больше всего хотят принимать в гостях германских (47%), американских (47%), и французских (44%) туристов. Только 2% опрошенных отметили, что не хотели бы въезда туристов ни из одной страны"- говорится в исследовании организации.

Респонденты могли зафиксировать более одного ответа, из-за чего сумма ответов составляет больше 100%.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's Investors Service отозвало все рейтинги «РусАла»
Президент Грузии в ОАЭ рассказал о инвестиционном потенциале Грузии
Рубль рухнул на новое дно после заявления Трампа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
Белгородские приставы нашли похищенных трёх детей в Абхазии
Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
За похищенного в Абхазии гражданина Турции требуют выкуп в 2 миллиона долларов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии могут приостановить авторизацию телекомпании «НТВ-плюс»
BP продолжит работу для обеспечения долгосрочного будущего добычи нефти и газа в Азербайджане
Freedom House: Армения стоит перед угрозой авторитаризма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна