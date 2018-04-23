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Грузинский патриарх совершил очередное массовое крещение малышей


23.04.2018   12:54
Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй в воскресенье совершил в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси очередное, 53-е по счету, массовое крещение детей, сообщают грузинские СМИ.

В день, когда Православная церковь отмечала День святых жен-мироносиц, крестниками Илии Второго стали еще более тысячи малышей. После совершения таинства каждый из них получил крестик, свидетельство о крещении и пасхальную эпистолу патриарха.

Илия Второй благословил детей и обратился к пастве с проповедью. "Да хранит Господь моих крестников, да хранит Господь их родителей и братьев. Да хранит Господь всю Грузию", - сказал патриарх, завершая проповедь.

Глава Грузинской церкви с согласия родителей становится крестным отцом третьего и последующих детей, родившихся в венчанном браке. Целью инициативы Илии Второго является улучшение демографической ситуации в стране.

Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. На сегодня крестниками Илии Второго являются около 35 тыс. детей.

Согласно последним данным Национальной службы статистики Грузии, численность населения страны составляет 3 718 200 человек. По прогнозу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), численность населения Грузии к 2050 году может приблизиться к показателю 2 985 000 человек.






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