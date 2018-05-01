Пациенту в больнице прописали молитву

01.05.2018 11:02 В одной из медицинских учреждений в Тбилиси пациенту как рекомендацию, прописали молитву - пишет журнал "Либерал".



"Рекомендация: молитва, питание натуральными продуктами, веселое и добросердечное отношение ко всем и всему"- это часть прописанных рекомендаций.



По словам автора рекомендации, Екатерины Кимуцадзе, анализ можно взять в тбилисской кардиологической больнице. Клиника находится по улице Узнадзе №49. Согласно Публичному реестру, ООО "Кардиологическая больница г. Тбилиси" является собственностью мэрии.



Визит к Кимуцадзе стоит 70 лари. На вопрос, какие молитвы рекомендуется читать, врач отвечает, что "обычные, достаточно "Отче наш".

















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