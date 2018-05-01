|
Пациенту в больнице прописали молитву
01.05.2018 11:02
В одной из медицинских учреждений в Тбилиси пациенту как рекомендацию, прописали молитву - пишет журнал "Либерал".
"Рекомендация: молитва, питание натуральными продуктами, веселое и добросердечное отношение ко всем и всему"- это часть прописанных рекомендаций.
По словам автора рекомендации, Екатерины Кимуцадзе, анализ можно взять в тбилисской кардиологической больнице. Клиника находится по улице Узнадзе №49. Согласно Публичному реестру, ООО "Кардиологическая больница г. Тбилиси" является собственностью мэрии.
Визит к Кимуцадзе стоит 70 лари. На вопрос, какие молитвы рекомендуется читать, врач отвечает, что "обычные, достаточно "Отче наш".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна