Забастовка в тбилисском метро перенесена решением суда

03.05.2018 12:20 Намеченную на сегодня забастовку машинистов тбилисского метрополитена решено было приостановить после решения Тбилисского городского суда, который счел ее незаконной.



Суд накануне рассмотрел иск Тбилисской транспортной компании, принадлежащей столичной мэрии, против профсоюза машинистов «Эртоба-2013» и объявил забастовку незаконной сроком на месяц — до 3 июня.



Представитель профсоюза Арчил Лабадзе заявил журналистам, что в ближайшие месяц будут проведены дополнительные консультации для изучения предложений Транспортной компании.



«Мы не собираемся покидать правовое поле и будем продолжать работу в штатном режиме. Но если наши требования не будут услышаны руководством, через месяц мы объявим забастовку уже в полном соответствии с законодательством», — сказал Лабадзе.



За день Тбилисское метро обсуживает около 290 тысяч пассажиров. Заработная плата машиниста метро составляет 1100-1300 лари (около 400 долларов). Всего в метро работает около 250 машинистов.



Профсоюз машинистов, который объединяет 300 человек, предупредил о забастовке в начале апреля с требованием повысить почасовую оплату с 7 лари (около 3 долларов) до 10 лари (более 4 долларов).



В профсоюзе заявляют, что безуспешно пытаются добиться от городских властей увеличения окладов с 2016 года. Весной 2016 года после переговоров с Транспортной компанией было удовлетворено одно из трех требований профсоюза– компания выделила один миллион лари (около 400 тысяч долларов) для увеличения зарплаты сотрудникам столичного метрополитена с учетом стажа.



Тогда протестующие требовали увеличить зарплату и с учетом падения курса национальной валюты — лари, и за работу в ночное время суток. Однако Давид Нармания, который в то время занимал пост мэра Тбилиси, заявил, что у городских властей нет на это средств.



Такой же аргумент — «нехватка средств», приводит и новый мэр Тбилиси Каха Каладзе. На ультиматум машинистов он ответил не резким заявлением на заседании городского правительства.



«Откроется метро или не откроется – это решение принимаю я, мы принимаем его – правительство столицы. Я хочу четко всем заявить – вам, кто планирует забастовку, а так же населению города: метро будет работать, как третьего мая, так и в любой другой день, и будет обслуживать население города», — сказал Каладзе.



Мэр подчеркнул, что представителей профсоюза не раз приглашали в мэрию и объясняли, что их требования не могут быть удовлетворены исходя из экономического положения в муниципалитете.



«Для меня, как и для каждого гражданина, очень важен труд этих людей, как и работа других муниципальных работников, которая тоже не менее ответственна», — отметил Каладзе.



Руководитель НПО «Городская лаборатория» Георгий Бабунашвили согласен с тем, что требования машинистов являются справедливыми, учитывая тяжелые условия их работы — влажность, световые перепады, высокий электромагнитный фон и шум, повышенное давление, скользящий график работы с ночными и дневными сменами.



В то же время Бабунашвили отмечает, что ежегодно государство безвозвратно тратит на сферу общественного транспорта 55-60 миллионов лари без учета ремонта метростанций. «Мне понятна и позиция компании, так как ей неоткуда изыскать дополнительные 2-3 миллиона лари в год на удовлетворение требований машинистов. Думаю, стороны должны прийти к выработке адекватного решения», — сказал Бабунашвили.



"Новости-Грузия"











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