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Обряд «всеобщего венчания» в Соборе Самеба состоится 17 мая
10.05.2018 19:34
Действующее при Патриархии Грузии «Общество чохоносцев Грузии» вновь выступает с инициативой «всеобщего венчания».
Ритуал, в котором обряд венчания проводится сразу для многих пар, третий год проходит с благословления Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
Особенность инициативы в том, что «Общество чохоносцев» призывает совершить ритуал церковного венчания уже сложившимся семейным парам, где жених и невеста зачастую уже обзавелись не только детьми, но и внуками. К этому времени таким образом были обвенчаны уже до 500 пар. Семьи после венчания лично благословляет Илия Второй.
Очередной обряд с участием нескольких десятков пар состоится 17 мая в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. Об этом журналистам сообщила одна из организаторов обряда Майя Гонджилашвили.
«Венчание состоится с благословения патриарха. Так как 17 мая также отмечается праздник Вознесения, венчание состоится после праздничной службы, а затем, по возможности в ту же неделю, или в ближайшую воскресную службу, патриарх благословит обвенчавшихся. В этот же день планируется шествие», — сообщила Гондждилашвили.
По ее словам, обряд «всеобщего венчания» пройдет по инициативе организации чохоносцев не только в Тбилиси, но и в регионах.
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