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17 мая патриархия анонсирует шествие по центральным улицам Тбилиси
10.05.2018 20:14
17 мая, в международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, патриархия Грузии наряду с Днем Вознесения отмечает День чистоты семьи. По сообщению журнала патриархии, "Карибче", священнослужители всех храмов Тбилиси вместе со своей паствой к 12 часам соберутся на Площади революции роз.
Участники манифестации шествием через проспект Руставели присоединятся к мероприятию, запланированному у церкви Кашвети. Затем марш двинется к Храму Святой Троицы, где состоится всеобщее бракосочетание.
В мэрии Тбилиси On.ge заявили, что пока к ним не поступала просьба патриархии о проведении акции.
Духовенство вместе с приходом отметило День защиты семейной святости и в прошлом году. Параллельно, 17 мая минувшего года акция меньшинства против насилия состоялась перед канцелярией правительства всего 1 час, во время чего максимально были ужесточены меры безопасности. Полиция перекрыла кордоном все входы на место.
Илия II объявил 17 мая Днем святости семьи и уважения родителей после того, как члены ЛГБТ общины начали публично отмечать день борьбы с гомофобией. В этот день лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы, интерсексуалы, и квиары вместе со сторонниками выступают бороться для экономического и социального равноправия.
В 2013 году за попыткой ЛГБТ общины провести акцию в сквере Пушкина последовало противостояние со стороны священнослужителей и граждан. Физическое противостояние произошло также 17 мая 2012 года, когда участникам шествия преградили путь члены Союза православных родителей и Союза Вахтанга Горгасали.
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