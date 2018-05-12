Движение «Белый шум» начинает акции протеста

12.05.2018 15:21 Движение «Белый шум», которое ратует за лиребарилзацию наркополитики, требует отставки высоких должностных лиц властей и начинает перманентные акции протеста. Об этом члены движения заявили на специальном брифинге.



Участники движения требуют отставки премьер-министра Георгий Квирикашвили, министра внутренних дел Георгий Гахария, наказания лиц, ответственных за вчерашнюю спецоперацию и призывают политиков, для которых неприемлемо вчерашнее действие, открыто отмежеваться от «Грузинской мечты».



Как отметил Бека Цикаришвили, общественные группы начинают принципиальную борьбу.



«Намеренно отравили людей и подготовили почву. С сегодняшнего дня, мы, общественные группы, начинаем принципиальную борьбу.



Как видите, это — каскад преступлений, направленный против человека. Его осуществляют власти», — заявил Бека Цикаришвили.



По его словам, на сегодняшней акции решиться, что выбирает общество – рабство системы или свободу.



Министерство внутренних дел задержало восемь лиц по обвинению в реализации наркотических веществ в клубе «Басиани» и кафе «Галери».



Ведомство распространило и видеоматериал по делу о задержанных по обвинению в реализации наркотиков.















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