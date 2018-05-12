В Кутаиси протестуют против спецоперации, проведенной в ночных клубах Тбилиси

12.05.2018 16:02 В Кутаиси протестуют против спецоперации, проведенной в ночных клубах Тбилиси

На Белом мосту в Кутаиси проходит акция протеста.



Участники протестуют против событий, развернувшихся вчера в клубе «Басиани» и критикуют власть из-за случившегося факта.



В акции участвуют гражданские активисты, представители неправительственных организаций и политической партии «Гирчи».



Молодые люди призывают правительство изменить наркополитику.



«Проведенный вчера государством акт вандализма не связан с наркополитикой и борьбой с наркотиками. Это – борьба против свободы, в которой государство обязательно проиграет», — заявил председатель кутаисской организации «Гирчи».















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