«Белый шум» на акции в Тбилиси потребовал отставки премьера и главы МВД

12.05.2018 17:37 Сотни человек собрались на акции у здания парламента в Тбилиси, чтобы опротестовать полицейские рейды, прошедшие в нескольких ночных клубах в ночь на 12 мая.



Акция под названием «Выходи на улицу за нашу свободу» была организована общественным движением «Белый шум», как продолжение стихийных протестов, которые начались сразу после спецоперации в клубах Bassiani и Cafe Gallery.



В ходе сегодняшней акции активисты «Белого шума» потребовали отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгий Гахария. Организаторы акции заявляют, что будут продолжать протесты до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

«У нас есть конкретные условия, в случае невыполнения которых мы не покинем место протеста. Первое — незамедлительно свою должность должен покинуть премьер-министр Георгий Квирикашвили, второе — без какихлибо условий должен уйти в отставку министр внутренних дел Георгий Гахария, который осуществляет насилие над своим народом; третье – должны быть наказаны все ответственные за насильственную операцию 12 мая 2018 года – «черную пятницу»; четвертое — мы призываем всех политиков правящей силы, стоящих на стороне народа, отказаться от ложного курса власти, так как мы ставим вопрос политической ответственности «Грузинской мечты», — заявил лидер движения «Белый шум» Бека Цикаришвили.



Накануне ночью Цикаришвили был задержан полицией в административном порядке. По предварительной информации, за неподчинение полиции и хулиганство вместе с ним в изоляторы временного содержания были доставлены около 70 человек. Задержанные обвиняют полицию и спецназ в «превышении силы».



В МВД опровергают эти заявления, утверждая, что сотрудники ведомства в ходе спецопераций действовали в рамках закона. В министерстве сегодня также заявили, что «поддерживают развитие клубной культуры в Грузии, но в то же время объявляют непримиримую борьбу сбыту наркотических средств».



«Согласно официальной версии, целью правоохранителей стало задержание т.н. наркореализаторов, однако это ложь. Мы все хорошо знаем, что этой спецоперации предшествовала грязная компания против грузинской клубной сцены и независимых движений. Во главе компании встали фашистские группировки, ангажированные пророссийские регрессионные силы, которые уже в течение нескольких лет целенаправленно борются с самым ценным завоеванием молодежной культуры независимой Грузии – идеями свободы, равенства и солидарности», — заявил Цикаришвили.



Следует отметить, что параллельно с акцией в Тбилиси, митинги в знак солидарности с «Белым шумом» проходят в Батуми и Зугдиди.

На основании решения суда в двух популярных ночных клубах Тбилиси — Bassiani и Cafe Gallery, минувшей ночью были проведены обыски — в результате рейдов сотрудники МВД задержали восемь реализаторов наркотиков.



В МВД заявили, что задержанные систематически продавали наркотики в клубах. Необходимость проведения спецоперации в ведомстве объяснили «фактами трагической гибели молодых людей» из-за наркотической интоксикации, которые произошли в Тбилиси за последние время.















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