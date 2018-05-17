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Более 500 пар повенчались в Грузии в «День святости семьи»
17.05.2018 22:06
Церемония «всеобщего венчания» состоялась сегодня в Тбилиси, в Кафедральном Соборе Святой Троицы Самеба и в других регионах Грузии.
Ритуал, в котором обряд венчания проводится сразу для многих пар, третий год подряд проходит с благословления Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
Сегодня в Самеба обвенчались более 50 пар, а в масштабах всей Грузии – до 500, — сообщает Общественное телевидение. Обряд провел митрополит Николоз, в службе принимали участие 10 священников.
С инициативой «всеобщего венчания» выступило действующее при Патриархии Грузии «Общество чохоносцев Грузии».
Особенность инициативы в том, что «Общество чохоносцев» призывает совершить ритуал церковного венчания уже сложившимся семейным парам, где жених и невеста зачастую уже обзавелись не только детьми, но и внуками. Семьи после венчания лично благословляет Илия Второй.
В 2014 году патриархия объявила 17 мая «Днем святости семьи и почитания родителей». С тех пор в этот день в центре Тбилиси нередко проводятся религиозные шествия.
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