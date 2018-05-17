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Более 500 пар повенчались в Грузии в «День святости семьи»


17.05.2018   22:06
Церемония «всеобщего венчания» состоялась сегодня в Тбилиси, в Кафедральном Соборе Святой Троицы Самеба и в других регионах Грузии.

Ритуал, в котором обряд венчания проводится сразу для многих пар, третий год подряд проходит с благословления Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.

Сегодня в Самеба обвенчались более 50 пар, а в масштабах всей Грузии – до 500, — сообщает Общественное телевидение. Обряд провел митрополит Николоз, в службе принимали участие 10 священников.
С инициативой «всеобщего венчания» выступило действующее при Патриархии Грузии «Общество чохоносцев Грузии».

Особенность инициативы в том, что «Общество чохоносцев» призывает совершить ритуал церковного венчания уже сложившимся семейным парам, где жених и невеста зачастую уже обзавелись не только детьми, но и внуками. Семьи после венчания лично благословляет Илия Второй.

В 2014 году патриархия объявила 17 мая «Днем святости семьи и почитания родителей». С тех пор в этот день в центре Тбилиси нередко проводятся религиозные шествия.






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