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В Аджарии обнаружили руины древней церкви


21.05.2018   20:40
Руины древней церкви, глиняная посуда, кресты и более десяти могил были обнаружены в селе Фуртио Шуахевского муниципалитета (Аджария), сообщает Аджарское телевидение.

По предварительной оценке специалистов, находки датируются XI-XIII веками.

В археологический экспедиции, которая длилась около недели, участвовали профессора и студенты университета св. Тбела Абусерисдзе.

Вероятнее всего, обнаруженная церковь была разрушена в результате одного из турецких вторжений. Также специалисты предполагают, что местные жители использовали церковь в качестве убежища.

Более полная информация о находках станет известна после тщательного изучения артефактов.






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