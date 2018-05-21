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В Аджарии обнаружили руины древней церкви
21.05.2018 20:40
Руины древней церкви, глиняная посуда, кресты и более десяти могил были обнаружены в селе Фуртио Шуахевского муниципалитета (Аджария), сообщает Аджарское телевидение.
По предварительной оценке специалистов, находки датируются XI-XIII веками.
В археологический экспедиции, которая длилась около недели, участвовали профессора и студенты университета св. Тбела Абусерисдзе.
Вероятнее всего, обнаруженная церковь была разрушена в результате одного из турецких вторжений. Также специалисты предполагают, что местные жители использовали церковь в качестве убежища.
Более полная информация о находках станет известна после тщательного изучения артефактов.
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