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Каха Каладзе снимется в роли мэра в комедийном фильме
23.05.2018 23:01
Мэр Тбилиси Каха Каладзе снимется в художественном фильме, в котором сыграет мэра.
Как сообщает агентство BM.ge, в Грузии снимут художественный фильм «Забытая мелодия». Проект осуществляется при поддержке тбилисской мэрии и Национальной администрации туризма.
По сюжету, в неизвестную ему до этого Грузию приезжает внук богатого словацкого бизнесмена. Он собирается выяснить тайну последнего желания деда.
По данным агентства, активное участие в съемках примет тбилисская мэрия, а Каха Каладзе сыграет в фильме роль молодого и энергичного мэра, который быстро и эффективно решает разные проблемы.
«У фильма очень интересный и смешной сюжет. Этот проект интересен для нас с экономической и культурной точки зрения. Проект будет содействовать повышению узнаваемости страны. Это важно и с точки зрения развития туризма – для съемок выбраны интересные локации. Мы очень болеем за мэра, так как знаем, что в фильме он сыграет эпизодическую роль»,- заявил агентству BM.ge министр культуры Грузии Михаил Гиоргадзе.
"Новости-Грузия"
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