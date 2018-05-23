Каха Каладзе снимется в роли мэра в комедийном фильме

23.05.2018 23:01 Мэр Тбилиси Каха Каладзе снимется в художественном фильме, в котором сыграет мэра.



Как сообщает агентство BM.ge, в Грузии снимут художественный фильм «Забытая мелодия». Проект осуществляется при поддержке тбилисской мэрии и Национальной администрации туризма.



По сюжету, в неизвестную ему до этого Грузию приезжает внук богатого словацкого бизнесмена. Он собирается выяснить тайну последнего желания деда.



По данным агентства, активное участие в съемках примет тбилисская мэрия, а Каха Каладзе сыграет в фильме роль молодого и энергичного мэра, который быстро и эффективно решает разные проблемы.



«У фильма очень интересный и смешной сюжет. Этот проект интересен для нас с экономической и культурной точки зрения. Проект будет содействовать повышению узнаваемости страны. Это важно и с точки зрения развития туризма – для съемок выбраны интересные локации. Мы очень болеем за мэра, так как знаем, что в фильме он сыграет эпизодическую роль»,- заявил агентству BM.ge министр культуры Грузии Михаил Гиоргадзе.



"Новости-Грузия"











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