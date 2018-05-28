Сбежавший из дельфинария Анапы морской котик Миша перебрался в Грузию

28.05.2018 15:25 В окрестностях города Поти обнаружили морского котика Мишу, сбежавшего из дельфинария Анапы.



Дрессированный котик сбежал во время шторма из дельфинария в Анапе зимой 2016 года. Тогда дирекция дельфинария переживала, что котик еще слишком мал, чтобы выжить в открытом море. При этом отмечалось, что животное очень дружелюбное и безобидное.



Как оказалось, морской котик вполне освоился в Черном море – сначала его поймали у берегов Абхазии и держали в Пицунде. Потом он сбежал и оттуда.



Теперь рыбаки и водолазы обнаружили котика в лососевом хозяйстве в окрестностях Поти. Об этом сообщил глава департамента рыболовства и мониторинга Национального агентства окружающей среды Арчил Гучманидзе. Он уверен, что обнаруженное животное сбежало из дельфинария.



По его словам, в Черном море обитает только тюлень-монах. А тюлень, которого недавно обнаружили рыбаки в Поти, совершенно другого вида.



На днях агентство отправит экспедицию, чтобы изучить обнаруженного морского котика.



В последний раз в акватории Черного моря ученые зафиксировали появление тюленя в 1936 году.



Морские котики — подсемейство ушастых тюленей, в которое входят два рода и несколько видов.















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