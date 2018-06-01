Обвиняемые в убийстве на улице Хорава приговорены к 10-ти с половиной и 9-ти годам и девяти месяцам заключения соответственно

01.06.2018 14:36 Обвиняемые по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава приговорены к 10-ти и 9-ти годам лишения свободы. Данное решение несколько минут назад огласила судья Эка Арешидзе.



В частности, обвиняемому Г.Б., который признан невиновным в убийстве Давида Саларидзе, но обвинен в умышленном убийстве Левана Дадунашвили, присуждено лишение свободы сроком на 14 лет. Данный срок сокращен на 1\4 и в итоге определен 10-ю с половиной годами заключения.



Второй обвиняемый — Г.Дж — признан невиновным за преднамеренное убийство и признан виновным за попытку убийства. Ему был определен срок заключения — 13 лет, но сокращен на 1\4 и в итоге определен судом на 9 лет и 9 месяцев лишения свободы», — заявила судья.



Тбилисский городской суд распространил заявление по вердикту об убийстве на улице Хорава.



По пояснению суда, Г.Б. был признан виновным в умышленном убийстве несовершеннолетнего Левана Дадунашвили по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах, а Г.Дж. был признан виновным в попытке умышленного убийства несовершеннолетнего Давида Саралидзе по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах.



Этим же вердиктом, в предъявленном обвинении, Г.Б, вместе с Г.Дж. был признан невиновным в групповом убийстве Давида Саралидзе, а преступление, совершенное Г.Дж., было переквалифицировано судом, как попытка убийства Давида Саралидзе при отягчающих обстоятельствах.















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