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В Тбилиси машинисты метро устроили забастовку
04.06.2018 11:25
В Тбилиси машинисты метро устроили забастовку. Как заявил Первому каналу один из машинистов, 06:00 утра не открылась ни одна из станций метро. По данным журналиста Первого канала, у входа на станцию метро «Вокзальная площадь» вывесили надпись – «Метро закрыто, просим воспользоваться автобусами. Автобусы будут обслуживать вас бесплатно.
В этим минуты на территории депо члены «Единства 2013» проводят акцию. По словам членов организации, с сегодняшнего дня машинисты не будут работать в знак протеста. Они планируют начать и голодовку.
Машинисты требуют повышения зарплаты.
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