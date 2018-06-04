В Тбилиси машинисты метро устроили забастовку

04.06.2018 11:25 В Тбилиси машинисты метро устроили забастовку. Как заявил Первому каналу один из машинистов, 06:00 утра не открылась ни одна из станций метро. По данным журналиста Первого канала, у входа на станцию метро «Вокзальная площадь» вывесили надпись – «Метро закрыто, просим воспользоваться автобусами. Автобусы будут обслуживать вас бесплатно.



В этим минуты на территории депо члены «Единства 2013» проводят акцию. По словам членов организации, с сегодняшнего дня машинисты не будут работать в знак протеста. Они планируют начать и голодовку.



Машинисты требуют повышения зарплаты.















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