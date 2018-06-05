Протоиерей Илья: Патриархия Грузии должна объявить украинцам полную поддержку

05.06.2018 18:23 "Сто лет, начиная с 1917 года по сегодняшний день, борется многострадальный украинский народ за церковную свободу - автокефалию, и сто лет московская империалистическая патриархия не отстает от него. Нам, грузинам, повезло, нам удалось освободиться от их управления, а вот процесс всемирного признания украинцев происходит на наших глазах. Как говорил Святой Кирион II, нет ничего страшней, чем церковное рабство"- пишет в социальной сети протоиерей Илья Чигладзе.



"Да, действительно духовное рабство является катастрофой выше, чем физическое для народа, хотите, для личности. Сегодня Украина, и ее столица Киев, являющийся корнем и центром периода до раздела восточных славян на три нации (украинцы, русские, белорусы), колыбелью и метрополией их христианства, с 1685 года находится в неканоническом плену вылупившейся в 1589 году империалистически идеологизированной московской патриархии.



Материнская церковь Украины (и России), Константинопольская греческая вселенская патриархия на основании обращений власти и многомиллионного народа Украины начала канонический процесс для придания им автокефалии, так же, как никогда, в 1589 году придали ее России. Москвичи трепещут и дергаются, их делегации разъехались по всем патриархиям с требованием защиты позиции России.



К нам, оказывается, вчера бесстыдно и нагло прибыл митрополит Илларион Алфеев. Эти бессовестные, которые де-факто прибрали к рукам епархии Абхазии и Цхинвали, и пригнали своих священников, позволившие себе изуродовать-обрусить значительные исторические храмы Илори и Дранды, а патриарха Грузии нигде, ни в официальных изданиях, ни в молитве живой головой не упоминают митрополитом Цхумо-абхазским, и дают Путину до конца прогнуть свою Церковь, и нашу страну, какой совестью требуют от нас ударить украинцев ножом в спину??? Патриархия Грузии должна быть верна позиции нашего большого патриарха Леонида Окропиридзе, и объявить украинцам полную поддержку, иначе к страницам истории добавится большое черное пятно.



Нам не стоит бояться угрозы москвичей, что в Сухуми и Цхинвали официально посадят русских епископов. Их епископы окормят паству из Майкопа или Владикавказа, или из оккупированных мест, для нас, грузин, изменением места слагаемых сумма не меняется"- пишет протоиерей в facebook.

















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