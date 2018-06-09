Микроавтобус с детьми упал в овраг на Гомборском перевале - есть погибшие

09.06.2018 14:35 На Гомборском перевале, следовавший из Тбилиси микроавтобус, который вез детей на экскурсию, упал в овраг. Четыре человека погибли, среди которых есть один несовершеннолетний.



На месте ДТП ведется спасательная операция. Мобилизованы бригады скорой помощи и спасателей. В связи с произошедшим начато расследование по 7-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек.

ДТП произошло сегодня утром.



По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и слетел в овраг



«Согласно первичной информации следствия, водитель автомобиля не сумел справиться с управлением, съехал с автодороги и слетел в овраг. В результате ДТП погибли 4 человека, в том числе один несовершеннолетний. Различные телесные повреждения получили 16 человек, которые уже перевезены в медицинские учреждения.



В связи с произошедшим ведется следствие по 7-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек. Преступление предполагает лишение свободы на срок от 6-ти до 10-ти лет», - говорится в заявлении МВД.















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