Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Гудаури избили российского пилота-парапланериста


09.06.2018   19:42
На курорте Гудаури избили российского пилота-парапланериста Федора Челышева. Конфликт в Казбегском районе произошел сегодня, 9 июня, между местными жителями и группой российских и украинских спортсменов-экстремалов. В социальной сети распространили видео с места событий, на котором видно, как толпа местных жителей физически расправились с Челышевым.

Cразу несколько человек избили его и прогнали с площадки для запуска параплана. После того, как он вместе с сопровождающими лицами покинул территорию, в их автомобиль полетели камни. В итоге у Челышева сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы. Как позже сообщил сам Челышев в соцсети Facebook, сейчас он находится в больнице и его состояние стабильное.

Причиной для ссоры стала площадка в Гудаури, с которой запускают с параплана туристов. МВД Грузии начало расследование по факту по статьям «насилие» и «повреждение чужого имущества».


«Новости-Грузия»





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг подпишут соглашение о свободной торговле в конце июня
Правительство Италии решило остановить строительство азербайджанского газопровода
Гудаури вырастет втрое - Квирикашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии обсуждают дресс-код для туристов
«ИнгурГЭС» остановят на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Грузия по-прежнему привержена своим обязательствам перед НАТО
Сабанадзе: Мы ожидаем, что в тексте резолюции Европарламента еще раз будет осуждена российская агрессия, оккупация и будет идти речь о последствиях оккупации
Заместителем председателя временной следственной комиссии будет Анри Оханашвили, а секретарем – Отак Кахидзе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна