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В Гудаури избили российского пилота-парапланериста
09.06.2018 19:42
На курорте Гудаури избили российского пилота-парапланериста Федора Челышева. Конфликт в Казбегском районе произошел сегодня, 9 июня, между местными жителями и группой российских и украинских спортсменов-экстремалов. В социальной сети распространили видео с места событий, на котором видно, как толпа местных жителей физически расправились с Челышевым.
Cразу несколько человек избили его и прогнали с площадки для запуска параплана. После того, как он вместе с сопровождающими лицами покинул территорию, в их автомобиль полетели камни. В итоге у Челышева сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы. Как позже сообщил сам Челышев в соцсети Facebook, сейчас он находится в больнице и его состояние стабильное.
Причиной для ссоры стала площадка в Гудаури, с которой запускают с параплана туристов. МВД Грузии начало расследование по факту по статьям «насилие» и «повреждение чужого имущества».
«Новости-Грузия»
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