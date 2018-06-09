В Гудаури избили российского пилота-парапланериста

09.06.2018 19:42 На курорте Гудаури избили российского пилота-парапланериста Федора Челышева. Конфликт в Казбегском районе произошел сегодня, 9 июня, между местными жителями и группой российских и украинских спортсменов-экстремалов. В социальной сети распространили видео с места событий, на котором видно, как толпа местных жителей физически расправились с Челышевым.



Cразу несколько человек избили его и прогнали с площадки для запуска параплана. После того, как он вместе с сопровождающими лицами покинул территорию, в их автомобиль полетели камни. В итоге у Челышева сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы. Как позже сообщил сам Челышев в соцсети Facebook, сейчас он находится в больнице и его состояние стабильное.



Причиной для ссоры стала площадка в Гудаури, с которой запускают с параплана туристов. МВД Грузии начало расследование по факту по статьям «насилие» и «повреждение чужого имущества».





«Новости-Грузия»











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