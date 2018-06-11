В возрасте 56 лет скончался популярный певец Гио Хуцишвили

11.06.2018 09:56 Популярный грузинский эстрадный певец и актер Гио Хуцишвили скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на друзей музыканта.



В последнее время певец боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.



На днях, 29 мая, перед зданием Тбилисской Филармонии в честь Гио Хуцишвили была открыта звезда. На церемонии присутствовали представители правительства и сотни поклонников музыканта. Хуцишвили поблагодарил их и заявил, что эта звезда принадлежит всему поколению, для которого он пел.



Кроме сценической карьеры, Хуцишвили снялся в десятке фильмов, в том числе «Все хотят любви», «Хареба и Гогия» и «Тбилиси мой дом».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

