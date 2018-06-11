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В возрасте 56 лет скончался популярный певец Гио Хуцишвили


11.06.2018   09:56
Популярный грузинский эстрадный певец и актер Гио Хуцишвили скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на друзей музыканта.

В последнее время певец боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

На днях, 29 мая, перед зданием Тбилисской Филармонии в честь Гио Хуцишвили была открыта звезда. На церемонии присутствовали представители правительства и сотни поклонников музыканта. Хуцишвили поблагодарил их и заявил, что эта звезда принадлежит всему поколению, для которого он пел.

Кроме сценической карьеры, Хуцишвили снялся в десятке фильмов, в том числе «Все хотят любви», «Хареба и Гогия» и «Тбилиси мой дом».






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