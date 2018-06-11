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МВД: Еще девять человек задержаны на протестной акции в Тбилиси
11.06.2018 19:13
На протестной акции в Тбилиси полиция задержала девять человек. Об этом на брифинге сообщил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.
Полицейские произвели задержания у здания парламента на проспекте Руставели пару часов назад. Этому предшествовала потасовка, начавшаяся после того, как представители партии «Единое национальное движение» и их сторонники перекрыли дорогу автомобилю полиции.
Среди девяти задержанных оказались председатель фракции «Национальное движение» сакребуло (горсовет) Тбилиси Ираклий Надирадзе, а также депутат сакребуло от ЕНД Леван Хабеишвили.
По словам Челидзе, все девять человек задержаны за административное правонарушение. Им вменяют мелкое хулиганство и отказ выполнить требование представителей правоохранительных органов — .
Что касается Ники Мелия, который является председателем политсовета ЕНД и депутатом парламента, то он задержан не был. В МВД заявляют, что полиция только «предотвратила нарушение», совершенное парламентарием.
«На месте находился депутат парламента Ника Мелия, который нарушал общественный порядок. Он затеял конфликт с полицией и отказывался выполнять их законные требования. Полиция на месте ограничила правонарушение Ники Мелия. Депутат парламента находится на свободе», — сказал Челидзе.
Следует отметить, в общей сложности за сегодняшний день в административном порядке на проспекте Руставели, где проходит акция «Не убивай меня», полиция задержала 19 человек.
Организатор акции, житель Тбилиси Заза Саралидзе добивается от правительства объективного расследования убийства своего 16-летнего сына. Он требует наказать высокопоставленных чиновников, сфальсифицировавших дело и, по его словам, покрывающих преступников и уничтоживших вещественные доказательства.
Накануне организаторы акции решили разместить палатки на проезжей части проспекта Руставели. Сегодня утром полиция задержала четверых организаторов акции за административные правонарушения, а палатки вернула на тротуар возле здания парламента. В настоящее время палатки полностью убрали с проспекта.
Несмотря на это, полномасштабная акция возобновилась в 18:00. На месте находятся несколько сотен человек, а также лидеры политических партий. На проспекте Руставели усилены меры безопасности. Помимо мобилизации беспрецедентного числа полицейских, у парламента также находятся водометы.
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