МВД: Правоохранители разрядили конфликт между жителями села Дуиси

15.06.2018 15:21 Правоохранители разрядили конфликт между жителями села Дуиси. Об этом заявили Первому каналу в МВД.



По информации ведомства, в отделении полиции Ахмета находились две группы департамента по особым поручениям.



«Между местным местным населением села Дуиси произошел конфликт. Правоохранители пресекли напряженную ситуацию и в селе на данный момент спокойствие. С целью избежания осложнения ситуации, в отделении полиции Ахмета находилось две группы департамента по особым поручениям. К этому времени сотрудники ДОП покинули Ахмета», — заявили Первому каналу в МВД.















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