Грузия отправила марку с Беслетским мостом на конкурс лучших марок Европы

16.06.2018 13:44 Грузия представила марку с изображением средневекового моста, расположенного близ Сухуми, на конкурс лучших почтовых марок Ассоциации государственных почтовых операторов Европы (PostEurop).



Ассоциация PostEurop с 2002 года проводит конкурс на лучшую почтовую марку, выпущенную по программе «Европа». Тема нынешнего года — «Мосты».



Грузия отправила PostEurop марку с Беслетским мостом царицы Тамар.



«Беслетский мост, также известный как Мост царицы Тамар, представляет собой средневековый арочный каменный мост. Он находится недалеко от Сухуми, в отколовшейся от Грузии Абхазии. Расположенный примерно в 6 километрах от центра города, мост через маленькую горную реку Беслетка датируется концом 12 века», — говорится в описании марки на сайте PostEurop.



Помимо изображения самого моста, на марке также есть надпись на древнегрузинском. Она в точности повторяет буквы, высеченные на боковой грани Моста царицы Тамары.



В конкурсе участвуют 49 стран-членов Ассоциации почтовых операторов Европы.



Победитель конкурса PostEurop определится путем открытого голосования. Проголосовать за грузинскую марку можно на этом сайте. Конкурс продлится до 9 сентября 2018 года. Победитель будет объявлен 3 октября текущего года.



В Грузии сохранилось около трех десятков средневековых арочных мостов, строительство которых, согласно устным сказаниям, связано с именем царицы Тамар. Эти объекты считаются прекрасными образцами грузинского инженерного искусства. На сегодняшний день все арочные мосты, в том числе Беслетский мост, являются памятниками культурного наследия Грузии.















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