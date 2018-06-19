Грузинская агиографическая литература будет издана на немецком языке

19.06.2018 16:25 Произведения грузинской агиографии будут изданы на немецком языке. Информацию распространяет инициатор проекта — «Национальный центр грузинской книги».



По информации центра, сборник произведений агиографии издаст Leipziger Literaturverlag.



Книга будет содержать три произведения: «Мученичество Шушаник», «Мученичество Або Тбилели» и «Мученичество Евстафия Мцхетели». Над переводом на немецкий язык будут работать Нелли Амашукели и Адольф фон Харнак, а также будут использованы работы переведенные Иванэ Джавахишвили.



Редакторы агиографий: Лаша Бакрадзе, Виктор Калинке и Имоген Парэ.















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