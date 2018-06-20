Кинорежиссер Георгий Шенгелая лишился «стипендии» Иванишвили за нелицеприятный отзыв об олигархе

20.06.2018 11:48 "Карту группа" прекратила выдавать стипендию кинорежиссеру Георгию Шенгелая. Шенгелая подтвердил информацию "Пирвели радио". Режиссер связывает этот факт с его скандальным заявлением, где он назвал Бидзину Иванишвили "необразованным человеком".



По словам Шенгелая, ему позвонили из фонда, и прямо сказали, что заявление, сделанное им по телеэфиру, было неприемлемым. По словам Шенгелая, решение о прекращении стипендии является незаконным.



"После моего выступления, где я сказал, что Бидзина Иванишвили неначитанный человек, никакого другого ругательного слова я не использовал, мне позвонил некий Чхетиани, это управляющий или председатель Фонда "Карту", и сказал мне следующее: господин Георгий, «мы решили снять вас со стипендии». Чхетиани прямо сказал, дескать, то, что вы написали, для нас неприемлемо. Я сказал, что это очень приятно. Я сказал, что я приму это только после того, как они пришлют мне официальное письмо. Пока письмо не пришло. Возможно, передумали, в чем я сомневаюсь, поскольку он страшно упрямый человек. Если он что-либо прикажет кому-нибудь, исполнители сделают это. Когда я получу эту бумагу, изучу положение этого фонда, и возможно, там есть какие-то указания. По крайней мере, контракт текущего года он не может отменить. Это ежегодный договор, его продлевают каждый год, и этот он мне не может упразднить.



Вообще, должен сказать, что у моих фильмов самый большой рейтинг, это самые востребованные фильмы, поэтому здесь нанесли оскорбление всему этому кино творчеству, поскольку творчество это такая штука, которая принадлежит всем. К тому же я лауреат премии Руставели. Список у Бидзины был создан по принципу известных людей, чей вклад существует, и Бидзина Иванишвили не сможет стереть мой вклад, все дело в этом. Меня все любят, дети, женщины, мужчины, в Дигоми, Кахетии, везде…"- заявил Георгий Шенгелая "Пирвели радио".

















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