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Присяжные суда Нью-Йорка признали грузинского боксера Автандила Хурцидзе виновным по всем предъявленным обвинениям


20.06.2018   12:53
Присяжные окружного суда Нью-Йорка признали грузинского боксера Автандила Хурцидзе виновным по всем предъявленным обвинениям. Соответствующую информацию распространяет департамент юстиции США.
Мера наказания на данном этапе неизвестна. Решение судья объявит 21 сентября.

Еще одним подозреваемым по делу был т.н. вор в законе Ражден Шулая, которого следствие упоминало как лидера группировки.

Рассмотрение дела по существу началось 5 июня. Как утверждает следствие, группировка, которой руководил Ражден Шулая и в состав которой входил Хурцидзе, занималась нелегальной торговлей и мошенничеством в особо крупном размере. Всего по делу задержаны до 30 человек.

39-летний боксер Хурцидзе, у которого 33 победы, 2 поражения и 2 ничьих, был задержан в Нью-Йорке в июле прошлого года по т.н. делу русской мафии. По предварительной информации, Хурцидзе ожидает лишение свободы сроком до 40 лет.






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