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До 100 человек отравились в Батуми на свадебном торжестве
25.06.2018 11:21
До 100 человек попали в больницы с отравлением после свадебного торжества в Батуми. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Предположительная причина массового отравления – еда или выпивка, которую гости попробовали на застолье в одном из батумских банкетных залов.
Свадьбу отмечали несколько дней назад, однако десятки человек, присутствовавшие на ней, до сих продолжают лечение в различных клиниках города. Среди отравившихся есть дети.
По словам врачей, у всех пациентов наблюдаются одинаковые симптомы – жар, рвота и диарея.
Мать одного из отравившихся детей утверждает, что гости свадьбы распределены буквально во все больницы Батуми.
«Отравился мой ребенок… Ему было настолько плохо, что я даже не думала о том, чтобы обвинять кого-то», — рассказала журналистам женщина, ребенок которой продолжает лечение в Центре матери и ребенка.
Она также добавила, что в банкетном зале, где справляли свадьбу, категорически отрицают вероятность массового отравления в их заведении.
Точную причину отравления гостей свадьбы должна установить экспертиза.
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