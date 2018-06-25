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До 100 человек отравились в Батуми на свадебном торжестве


25.06.2018   11:21
До 100 человек попали в больницы с отравлением после свадебного торжества в Батуми. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Предположительная причина массового отравления – еда или выпивка, которую гости попробовали на застолье в одном из батумских банкетных залов.
Свадьбу отмечали несколько дней назад, однако десятки человек, присутствовавшие на ней, до сих продолжают лечение в различных клиниках города. Среди отравившихся есть дети.

По словам врачей, у всех пациентов наблюдаются одинаковые симптомы – жар, рвота и диарея.

Мать одного из отравившихся детей утверждает, что гости свадьбы распределены буквально во все больницы Батуми.

«Отравился мой ребенок… Ему было настолько плохо, что я даже не думала о том, чтобы обвинять кого-то», — рассказала журналистам женщина, ребенок которой продолжает лечение в Центре матери и ребенка.

Она также добавила, что в банкетном зале, где справляли свадьбу, категорически отрицают вероятность массового отравления в их заведении.

Точную причину отравления гостей свадьбы должна установить экспертиза.






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