Очередная археологическая находка на площади Гудиашвили – обнаружена глазурованная посуда

29.06.2018 22:41 В ходе работ по реабилитации на площади Гудиашвили, обнаружен очередной археологический материал.



Как заявляют в мэрии Тбилиси, в подвале по дома на ул. Б. Ахоспирели N4, в квеври в подвале обнаружены керамические изделия – три глазурованных кувшина большого, среднего и малого размера, а также чинчила (кувшинчик для вина) среднего и малого размера. Все три предмета посуды глазурованы одинаково. Они точно повторяют клеймо на керамической посуде, обнаруженной в подвале дома на улице Ахоспирели N7/2. Клеймо представляет собой анфас бородатого мужчины, которого условно назвали «Тбилисец».



Керамическая посуда может датироваться поздним средневековьем. Кроме того, в одном из квеври обнаружены медная «азарпеша» — большой широкий ложкообразный сосуд для питья вина с длинной рукояткой и медная тарелка.



Работы по реабилитации, которые проводятся в рамках проекта мэрии Тбилиси и Фонда развития Тбилиси – «Новый Тифлис», под надзором археологов Национального агентства охраны культурного наследия Грузии осуществляют строительные компании – «Инси» и «Анаги».















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