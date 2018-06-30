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Более 100 женщин-заключенных объявили голодовку в Грузии
30.06.2018 20:31
109 женщин-заключенных учреждения по исполнению наказаний №5 объявили голодовку. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на министерство пробации и исполнения наказаний Грузии.
Как утверждается, заключенные объявили голодовку после публикации отчета о положении женщин и несовершеннолетних осужденных. Доклад был подготовлен НПО «Центр прав человека» и аппаратом Народного защитника при финансовой поддержке Болгарского фонда развития.
В отчете говорится, что в женской тюрьме №5 до сих пор существует незаконная практика, когда заключенных при обыске раздевают догола и заставляют приседать.
Голодающие женщины-заключенные не согласны с выводами правозащитников. Данные из опубликованного отчета они считают оскорбительными. Теперь заключенные требуют публичных извинений.
Представитель «Центра прав человека» Нестан Лондаридзе опасается, что администрация тюрьмы манипулирует осужденными. Правозащитники уверенны в точности сведений из опубликованного отчета.
Необходимо отметить, что в докладе говорится и о других нарушениях, выявленных в учреждении по исполнению наказаний №5. Среди них — отсутствие горячей воды и плохие санитарно-гигиенические условия в камерах.
С целью проведения исследования мониторинговая группа в апреле и марте 2018 года посещала женское учреждение по исполнению наказаний №5, реабилитационное учреждение для несовершеннолетних №11 и учреждение по исполнению наказаний для несовершеннолетних № 8.
В общей сложности правозащитники опросили 119 заключенных посредством специальных вопросников. Большинство респондентов – 91 человек, отбывают наказание в женской тюрьме №5.
Кроме того, мониторинговая группа беседовала с представителями администраций учреждений. Они изучали документацию и существующие бытовые условия в учреждениях.
Министерство пробации в связи с отчетом ранее распространило заявление.
В нем говорится, что проверка заключенных в грузинских тюрьмах полностью соответствует европейским стандартам и конвенции о правах человека. В ведомстве также отметили, что проверка заключенных строго регламентирована. Она проходит при помощи сканера, и только после контакта заключенных с внешним миром.
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