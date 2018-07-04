Все жертвы интоксикации в тбилисском аэропорту выписаны из клиники

04.07.2018 22:49 Все пациенты, которые были доставлены в клинику «Evex» из Тбилисского международного аэропорта, сегодня выписаны из больницы, — об этом Первому каналу сообщили в пресс-службе клиники.



«2 июля семь человек были доставлены в клинику, у трех из них были признаки отравления — рвота, помутнение сознания, раздражение слизистой глаз и ротовой полости, а также сыпь. Остальным были проведены необходимы анализы из-за того, что они находились в непосредственной близости от места

происшествия, хотя у них не наблюдались признаки отравления. Сегодня всех пациентов выписали», — сказали в больнице.



Что касается одного пациента, доставленного в клинику Ингороква, у которого также отмечались признаки отравления, все еще остается в клинике.



Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии задержали гражданина России Дмитрия Б. в связи с фактом пролития в аэропорту Тбилиси жидкости с содержанием вредных веществ.



«Следствием установлено, что 2 июля 2018 года Дмитрий Б. в кассе одной из авиакомпаний, расположенной в зале ожидания Тбилисского международного аэропорта, разлил жидкость, содержащую вредные для здоровья вещества», — сообщили в СГБ.



Начальник терминала аэропорта Георгий Гоглидзе заявил, что только 4 сотрудника аэропорта были доставлены в больницу с признаками интоксикации полученной в результате инцидента.



«2 июля, примерно в 10 часов утра нам сообщили, что из офиса «Аэрофлота» исходил неприятный запах, на что мы осуществили реагирование, отправили техническую группу и затем сообщили сотрудникам Министерства внутренних дел.



Несколько человек были переведены в медицинские учреждения с признаками интоксикации. У нас нет абсолютно никакой информации о том, какое вещество вызвало интоксикацию. Только четыре сотрудника аэропорта были доставлены в больницу с признаками интоксикации, пассажиры не пострадали. Задержек в работе аэропорта во время инцидента не было», — заявил Георгий Гоглидзе.















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