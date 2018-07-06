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Состояние здоровья зятя президента стабильное - врач
06.07.2018 10:49
Зять президента Грузии Миндия Гогочури по-прежнему остается в медицинском учреждении. Ему нанесены огнестрельные ранения в ногу.
По информации лечащего врача, состояние пациента стабильное, у него отмечаются четыре огнестрельные раны.
По заявлению врача, опросить Гогочури можно будет после того, как он будет переведен из реанимации в палату.
Врач заявляет, что ранения отмечаются в области бедра и голени, все они сквозные. Хирургические и травматологические бригады провели операцию. Каких-либо повреждений магистральных артерий не отмечается.
Пока неизвестно, кто ранил Миндию Гогочури. Правоохранители пока никого не задержали. Начато следствие.
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