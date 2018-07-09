В Батуми некому забрать из прозектуры тело девочки, убитой гражданкой Узбекистана

09.07.2018 16:26 Тело 4-летней девочки, которую почти месяц назад до смерти избила подруга ее матери, все еще остается в прозектуре города Батуми.



Никто не приходил за телом и не давал разрешения на похороны, сообщает телекомпания «Имеди».

Трагический случай произошел в Батуми 14 июня. Гражданка Узбекистана оставила дочь на попечение подруги, также гражданки Узбекистана, и уехала на заработки в Турцию. Женщина избила ребенка, в результате чего он скончался. После этого она отнесла тело в полицейский участок и сдалась властям. 15 июня признавшую вину женщину приговорили к заключению.



Между тем в МВД Грузии отмечают, что не могут похоронить ребенка, пока у них не будет разрешения матери или доверенного лица.

В МВД сообщили, что у ведомства есть коммуникация с матерью умершего ребенка, которая находится в другой стране и пока не может приехать в Батуми.



Согласно имеющейся информации, в настоящее время она находится в Турции. Также есть данные о том, что биологический отец ребенка также проживает в Грузии, однако в справке о рождении девочки в графе «отец» ничего не написано.















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