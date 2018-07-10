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Украинцы обвалили рейтинг страницы FIFA в Facebook
10.07.2018 13:38
За один день украинцы «уничтожили» страницу FIFA в Facebook. Рейтинг организации упал с 5 звезд до 1,5. Кроме того, все эти оценки сопровождались подписями «Слава Украине». Всего негативными отзывами страницу оценило около 150 тыс. пользователей.
Такая реакция пользователей стала результатом решения FIFA о «дисциплинарных мерах», из-за обращения хорватских футболистов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, в котором они посвятили победу Хорватии в матче с Россией Украине и киевскому «Динамо». Однако несмотря на предупреждение, Вида записал новое видео, где снова использовал лозунг «Слава Украине».
«Слава Украине, Белград гори», - сказал Вида в своем очередном видеообращении.
Объяснений, в этом случае от официальных представителей ФИФА пока не было.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино с легендарными футболистами, которых он пригласил на ЧМ-2018 в России, посетили Кремль и подарили Владимиру Путину именную футболку.
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