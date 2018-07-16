Вахтанг Кикабидзе отметит юбилей концертами в Батуми

16.07.2018 16:01 Легендарный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе отпразднует свое 80-летие двумя юбилейными концертами в Батуми.



19 июля Вахтангу Кикабидзе исполнится 80 лет.



18 и 19 августа в Батумском Государственном музыкальном центре выступят друзья артиста. В концерте примут участие Нани Брегвадзе, Тамар Гвердцители, Валерий Меладзе, Эмин Агаларов, Эка Мамаладзе, Лиза Багратиони. Организатор вечера компания Fix Group.



Художественный руководитель и режиссер-постановщик концерта знаменитый театральный художник Мураз Мурванидзе.



Организаторы обещают немало сюрпризов, один из которых решили озвучить заранее. Специально из Москвы поздравить коллегу и партнера по фильму «Мимино» прилетит известная российская актриса и телеведущая Елена Проклова, исполнительница роли «Ларисы Ивановны».



Приобрести билеты можно на сайте tkt.ge. Цена билетов от 80-160 лари ( 33 – 75 долларов).















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