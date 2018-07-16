|
|
Вахтанг Кикабидзе отметит юбилей концертами в Батуми
16.07.2018 16:01
Легендарный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе отпразднует свое 80-летие двумя юбилейными концертами в Батуми.
19 июля Вахтангу Кикабидзе исполнится 80 лет.
18 и 19 августа в Батумском Государственном музыкальном центре выступят друзья артиста. В концерте примут участие Нани Брегвадзе, Тамар Гвердцители, Валерий Меладзе, Эмин Агаларов, Эка Мамаладзе, Лиза Багратиони. Организатор вечера компания Fix Group.
Художественный руководитель и режиссер-постановщик концерта знаменитый театральный художник Мураз Мурванидзе.
Организаторы обещают немало сюрпризов, один из которых решили озвучить заранее. Специально из Москвы поздравить коллегу и партнера по фильму «Мимино» прилетит известная российская актриса и телеведущая Елена Проклова, исполнительница роли «Ларисы Ивановны».
Приобрести билеты можно на сайте tkt.ge. Цена билетов от 80-160 лари ( 33 – 75 долларов).
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна