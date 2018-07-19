На Тетнулди ищут двух украинских туристов

19.07.2018 16:34 На Тетнулди ищут двух украинских туристов. Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, местонахождение туристов известно, но из-за сложного рельефа и ухудшения погоды вертолету не удается приблизиться к ним.



«Мы ищем двух туристов уже несколько часов. Их местонахождение установлено, но из-за сложного рельефа и ухудшения погоды вертолету пока не удается приблизиться к ним. Как только метеорологические условия позволят вертолету приблизиться, туристы будут выведены. О состоянии здоровья туристов у нас пока никакой информации нет», - заявляют в Службе управления чрезвычайными ситуациями.



По их информации, украинские туристы находились вместе с группой альпинистов из 8 человек.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

