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На Тетнулди ищут двух украинских туристов


19.07.2018   16:34
На Тетнулди ищут двух украинских туристов. Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, местонахождение туристов известно, но из-за сложного рельефа и ухудшения погоды вертолету не удается приблизиться к ним.

«Мы ищем двух туристов уже несколько часов. Их местонахождение установлено, но из-за сложного рельефа и ухудшения погоды вертолету пока не удается приблизиться к ним. Как только метеорологические условия позволят вертолету приблизиться, туристы будут выведены. О состоянии здоровья туристов у нас пока никакой информации нет», - заявляют в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

По их информации, украинские туристы находились вместе с группой альпинистов из 8 человек.






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