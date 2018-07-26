Мухтарлы обвинил в своем похищении правительство, кримпол, погранслужбу и таможню Грузии

26.07.2018 17:19 К моему похищению напрямую причастны правительство Грузии, криминальная полиция, начальник пограничной службы и таможенно-пропускного пункта Лагодехи – сказано в показании, написанном азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы, которое сегодня сторона защиты передала главной прокуратуре.



В показании Мухтарлы детально описывает, в какой обстановке произошло его похищение.



"На меня напали двое сзади. Водитель тоже помогал им, и меня били. Они были в специальной форме криминальной полиции. Силой посадили меня в машину, после чего машина спустилась вниз, и свернула налево. Остановили у детской площадки, и били меня в машине. Приехав в аэропорт, мне надели на голову мешок. Из дырки в мешке я видел дорогу. Машина двигалась в направлении Сагареджо. Хочу отметить, что во время поездки в Лагодехи я несколько раз проезжал по той же дороге. Похитившие меня в Грузии были грузины. Они говорили по телефону на грузинском языке. К моему похищению напрямую причастны правительство Грузии, криминальная полиция, начальник пограничной службы и таможенно-пропускного пункта Лагодехи, поскольку после моего похищения, пройдя пограничный пункт Лагодехи, они передали меня азербайджанской стороне на нейтральной территории"- пишет Мухтарлы.



Напомним, что азербайджанского журналиста похитили из Тбилиси 29 мая прошлого года. Позже его "задержали" на границе Азербайджана. Ему предъявили обвинение по трем статьям: незаконное пересечение границы, оказание сопротивления правоохранителям, и контрабанда. В то же время по сообщению следствия, у него в кармане обнаружили незадекларированные 10 000 евро. 12 января суд присудил Афгану Мухтарлы заключение сроком на 12 лет.



МВД Грузии начало расследование по делу Мухтарлы по статье 143 УК Грузии, что подразумевает незаконное пресечение свободы.

















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