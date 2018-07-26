За 6 месяцев в Германии убежище попросили 2485 граждан Грузии

26.07.2018 18:16 В январе-июле 2018 года в Швеции убежище попросили 490 граждан Грузии, в Германии - 2485 граждан, в Бельгии – 471, в Нидерландах – 81, - такие статистические данные журналистам сообщил один из руководителей Международной организации миграции Марк Хульст.



По его словам, число соискателей убежища из Грузии сокращается.



«По нашим наблюдениям, число граждан Грузии, которые просят убежища за границей, сокращается. В отдельных странах есть тенденция роста, например, в Бельгии и Нидерландах, но масштабы в этих двух странах сравнительно меньше. Больше всего соискателей по-прежнему в Германии. В этом году с января по июль в Германии убежище попросили 2710 граждан Грузии. В последние два месяца их число было намного меньше, чем в предыдущие месяцы. Это означает, что общая тенденция снижается. Показатели обнадеживающие. Такая же тенденция в Швеции, где в ноябре-декабре и январе-феврале убежища попросило очень много граждан Грузии. По сравнению с Германией число невелико, но для самой Швеции это много. В первые 6 месяцев 2018 года в Швеции убежище попросили 490 граждан Грузии, в Германии - 2485 граждан, в Бельгии – 471, в Нидерландах – 81. Если сравнить эти показатели с прошлогодними данными, в Швеции зафиксирован 23%-ный рост, а в Бельгии показатели не изменились», - заявил Марк Хульст.















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