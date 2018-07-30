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Иванишвили предложил Лео Бокерия стать президентом Грузии - Ника Гварамия
30.07.2018 13:27
Бидзина Иванишвили предлагал быть кандидатом в президенты известному в России хирургу Лео Бокерия – заявил в передаче "Акценты" генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия.
По его информации, Иванишвили обещал Бокерия, который не является гражданином Грузии, и фактически многие годы не живет в Грузии и из-за этого не может быть кандидатом в президенты, что "все уладит" .
"Он предлагал быть президентом 85-летнему хирургу, и знаю его реакцию, выраженную с нашим общим другом, дескать, кажется у вас не все в порядке, и кажется у Иванишвили проблемы с психикой. Даже Лео Бокерия рассмешило это предложение"- заявил Ника Гварамия.
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