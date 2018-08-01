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В цаленджихской церкви имени Преображения найдена фреска Святой Нино


01.08.2018   16:30
В ходе работ по реставрации в цаленджихской церкви имени Преображения Господня найдена фреска Святой Нино. По словам художника-реставратора Мераба Бучукури, фреска выполнена в 14-ом веке и является уникальной.

«Это – иконографически полноценное, представленное с книгой и крестом изображение с четкой надписью «Святая Нино». Подобная фреска до этого не была обнаружена в Грузии. Однако у нас есть несколько случаев 12-ого, 13-ого веков, но в этих случаях надпись «Святая Нино» не видна невооруженным глазом. Стоит отметить и то, что на обнаруженной нами настенной росписи Святая Нино представлена с книгой, крестом и полноценной надписью, что является достоверным и редчайшим в грузинской настенной росписи», — заявляет Мераб Бучукури.

Реставрация храма началась два месяца назад. Сейчас завершается первый этап работы по консервации.






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