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В Грузии ВИЧ-инфекция чаще всего передавалась через гетеросексуальный контакт
02.08.2018 19:09
По данным Центра инфекционной патологии и СПИДа, по зарегистрированным случаям с 1989 года по 1 августа 2018 года включительно ВИЧ-инфекция чаще всего передавалась через гетеросексуальный контакт. Предлагаем статистические данные Центра СПИД за тот же период о способах передачи инфекции:
45,8% (3278) - инфицированы в результате гетеросексуального контакта;
40,8% (2921) - инъекционные потребители наркотиков;
10,8% (776) - мужчины, имеющие половые контакты с мужчиной (СММ);
1,4% (100) - инфицированы путем вертикальной передачи;
0,7% (48) - способ передачи не установлен;
0,5% (36) - реципиенты крови.
Согласно статистическим данным Центра СПИД, с 1989 по 1 августа 2018 года у них было зарегистрировано в целом 7 159 ВИЧ-инфицированных. Среди них 5 355 мужчины, и 1 804 женщины. Возраст большинства пациентов от 29 до 39 лет. СПИД развился у 3 782 пациента. 1 460 пациентов скончались.
Согласно статистическим данным, в последние годы по анализу новых случаев ВИЧ инфекции / СПИД наблюдается тенденция стабильного роста:
В 2008 году - 351;
В 2009 году - 385;
В 2010 году - 455;
В 2011 году - 424;
В 2012 году - 526;
В 2013 году - 490;
В 2014 году - 564;
В 2015 году - 717;
В 2016 году -719.
По данным 1 августа 2018 года зафиксировано 397 новых случаев. В тот же период прошлого года было выявлено 359 новых случаев.
По данным 30 июня, от ВИЧ лечатся 4 365 (3864 + 501 Абхазия) пациентов, 49 из них (39 + 10 (абхазский ребенок)) - дети.
Большинство случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано:
В Тбилиси 2 608 случаев (87 из них иностранные граждане, 2 - не установлены);
В Самегрело 909 (из них в Зугдиди - 605);
В Имерети 894 (Кутаиси 436);
В Аджарии 809 (Батуми - 512);
В Абхазии (452);
В Кахетии (345);
В Квемо Картли (372);
В Шида Картли (268);
В Гурии (153);
В Поти (110);
Самцхе-Джавахети (99).
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