Илья II: Разрешение на употребление наркотиков это вражда к нашей нации

05.08.2018 16:29 Разрешение на употребление наркотиков это вражда к нашей нации, - этим заявлением Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженейший Илья II откликнулся в ходе воскресной проповеди на отмену административных санкций за употребление марихуаны.



Как сказал патриарх, он уверен, что люди, принявшие это решение, не согласны, но оказались под прессом и влиянием.



«…В последнее время в Грузию пришло большое волнение. Это беспокойство связано с тем, что стало разрешено принимать наркотики, стало разрешено принимать марихуану. Это большая ошибка. Мы должны помнить, что наркотики не останавливаются на одном уровне. Чем больше времени проходит, тем более тяжелых наркотиков требует человеческая натура, и он больше не сдерживается. Мы должны помнить, что разрешение на употребление наркотиков это вражда к нашей нации. Я уверен, что люди, давшие это разрешение на наркотики, сами не согласны, но настолько велик пресс, влияние на них, что они были вынуждены вынести это постановление. Мы не должны забывать, что, если мы допустим наркотики, то должны допустить торговлю наркотиками и выращивание наркотиков. Главное, что это приведет к прибытию молодежи из соседних стран – из соседних стран приедут выпавшие из русла жизни молодые люди и создастся целый центр наркотиков. Поэтому я прошу всех, в первую очередь, власти, интеллигенцию и молодежь, позаботиться о родине, позаботиться о детях, мы должны помнить, что каждая проба наркотика это начало падения. Обращаюсь с просьбой, не губите детей, не допускайте этого беззакония. Дай вам Бог сил и мудрости», - сказал патриарх.















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