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Коридзе: Вопрос о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии


09.08.2018   15:05
По словам председателя комиссии по помилованию Звиада Коридзе, заявление о помиловании, которое сегодня внесли в администрацию президента адвокаты протоиерея Георгия Мамаладзе, будет обсуждаться на ближайшем заседании комиссии.

По его словам, через несколько дней заявление будет перенаправлено в учреждение по исполнению наказаний, где документ должен будет подписать сам заключенный.

«Согласно правилам процедуры помилования, которые установил президент Грузии, необходимо согласие самого осужденного. После этого мы получим документацию, которая будет подготовлена в виде справки для заседания нашей комиссии. Мы рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании», — заявил Коридзе.
Напомним, что сегодня адвокаты осужденного по т.н. делу о цианиде Георгия Мамаладзе обратились к президенту Грузии с просьбой о помиловании своего подзащитного.






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