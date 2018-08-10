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Нижегородская семья уже месяц безрезультатно ждет помощи от России - ребенок в реанимации


10.08.2018   13:32
Находящиеся в Грузии граждане России уже больше месяца ждут помощи от своей страны. Семья приехала на отдых из Нижнего Новгорода, но 10-летнему Ираклию Лекиашвили, у которого проблемы с сердцем, и с рождения уже перенес три операции, неожиданно стало плохо.

Его с проблемами в области живота доставили в больницу имени Иашвили. Подростку понадобилась срочная операция. Врачи диагностировали у ребенка непроходимость кишечника.

Он до сих пор находится в реанимационном отделении. По заявлению медиков, из-за того, что у мальчика был врожденный порок сердца, возникли осложнения. Ираклий перенес несколько операций. Вмешательство из-за непроходимости кишечника привело к тому, что у ребенка образовался тромб на сердце.

Семья почти месяц просит Российскую Федерацию назначить специальный рейс для перевозки тяжелого пациента. По их утверждению, они не раз обращались в консульский департамент России в Грузии для помощи, и организации транспортировки, но безрезультатно.

«Сейчас он находится в реанимации, ему постоянно нужен кислород. Транспортировать его можно только в лежачем положении со специальными приспособлениями. Мы обратились за помощью в МЧС, чтобы нам выделили самолет. В МЧС сказали, что нужно получить разрешение от Минздрава. Мы отправили все необходимые документы и теперь ждем ответа. Нахождение в больнице Грузии стоит очень дорого, сумма уже перевалила за пятьсот тысяч рублей», - заявляет мать ребенка Наталья Милютина. По ее же словам, у них нет достаточных финансов для продолжения лечения в Грузии.

В клинике Иашвили говорят, что несколько дней назад с ними связались из консульского департамента Российской Федерации, но они всего лишь интересовались состоянием здоровья ребенка.

Состояние Ираклия стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Один день нахождения в больнице обходится семье в 23 тысячи рублей. Папа мальчика уже продал имущество, которое было в Грузии, но денег все равно не хватает. Близкие семьи решили организовать сбор средств для поддержки семьи.







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