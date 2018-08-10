Дому, где провел последние дни своей жизни Звиад Гамсахурдия, присвоен статус памятника культурного наследия

10.08.2018 21:21 Дому находящемуся в селе Дзвели Хибула Хобского муниципалитета, где провел последние дни своей жизни Звиад Гамсахурдия, присвоен статус недвижимого памятника культурного наследия. Об этом говорится в распоряжении директора Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Николоза Антидзе.



По сообщению Национального агентства защиты культурного наследия Грузии, Звиад Гамсахурдия поселился в доме находящемся на правом берегу реки Чанисцкали в селе Дзвели Хибула в декабре 1993 года, во время гражданской войны. Дом принадлежал уроженцу села Дзвели Хибула Карло Гурцкая. Звиад Гамсахурдия погиб в этом доме 31 декабря 1993 года при невыясненных обстоятельствах.



Дом двухэтажный, нижний этаж построен из камня, верхний из дерева. Спереди есть балкон, к северо-восточной стене дома приставлена каменная лестница. Площадь дома 108 кв.м, участка вокруг строения — 12500 кв. метров. Дом нуждается в капитальном ремонте. В 2015 году одна из общественных групп выкупила данный дом вместе с участком. Сейчас он оформлен на Нугзара Шония, который вместе с общественной группой выразил готовность устроить в доме мемориальный музей имени Звиада Гамсахурдия и передать данное строение и землю в государственное пользование.















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