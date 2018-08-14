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Российские туристы пожаловались Путину из-за пробок на границе с Грузией


14.08.2018   22:35
Туристы, которые ранее находились в многокилометровой пробке на границе между Российской Федерацией и Грузией, написали прошение лично российскому президенту.

Сообщается, что в петиции путешественники требуют отстранить от службы таможенников, которые не справлялись со своими обязанностями. Активисты были возмущены тем, что на КПП «Верхний Ларс» на грузинской стороне на каждую машину уходило максимум десять минут, а пограничные сотрудники России обследовали каждое транспортное средство минимум полчаса.

У людей, которые хотели отдохнуть в Грузии и Армении и посетить своих родственников, просто не было желания часами ожидать выезда из России. Согласно заявлению других туристов, после репортажа на одном из телеканалов, в котором говорилось о задержке в очереди с 15 до 22 часов, на следующий день такой пробки не было.

Эксперты также отмечают, что проблема произошла именно из-за российской стороны, так как не предусмотрено так называемого «зелёного коридора» – всем приходится находиться в общей очереди.






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