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Жители сел Ахашени и Кистаури перекрыли центральную дорогу


19.08.2018   14:32
Население, пострадавшее от града в Ахметском муниципалитете, проводит акцию. Жители сел Ахашени и Кистаури на несколько минут перекрыли центральную дорогу. Они требуют о властей помощи и возмещения ущерба.

«Мы уничтожены, у нас ничего не осталось. Мы надеялись на этот урожай. У нас долги в банках. Какой результат о того, что выбросили миллионы на противоградную (систему). Ее и не использовали. Такой стихии мы не видели. Требуем, чтобы пришли представители властей, встретились с нами и помогли. В противном случае мы начнем акции», - заявил участник акции Роберт Хомизури.

На месте мобилизована полиция.






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