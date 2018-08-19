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Жители сел Ахашени и Кистаури перекрыли центральную дорогу
19.08.2018 14:32
Население, пострадавшее от града в Ахметском муниципалитете, проводит акцию. Жители сел Ахашени и Кистаури на несколько минут перекрыли центральную дорогу. Они требуют о властей помощи и возмещения ущерба.
«Мы уничтожены, у нас ничего не осталось. Мы надеялись на этот урожай. У нас долги в банках. Какой результат о того, что выбросили миллионы на противоградную (систему). Ее и не использовали. Такой стихии мы не видели. Требуем, чтобы пришли представители властей, встретились с нами и помогли. В противном случае мы начнем акции», - заявил участник акции Роберт Хомизури.
На месте мобилизована полиция.
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