В поддержку футболиста Гурама Кашия началась антигомофобная кампания

29.08.2018 22:21 В поддержку защитника и вице-капитана Национальной сборной Грузии по футболу Гурама Кашия 28 августа в социальных сетях началась антигомофобная кампания под названием «#Гурамшентанварт» (#Гураммыстобой).



Кампания в поддержку футболиста последовала за комментариями в социальных сетях против Кашия, которые содержали оскорбления и угрозы в его адрес, из-за чего ему пришлось вчера закрыть свою официальную страницу в Facebook, а общедоступную учетную запись в Instagram сделал доступной только для подписчиков.



Вторая волна негативных заявлений в отношении к лидеру сборной началась после того, как 22 августа стало известно, что УЕФА 30 августа в Монако вручит ему награду Equal Game за поддержку ЛГБТ сообщества. «Это большое достижение для меня, моей семьи и моей страны. Я всегда буду на стороне равенства людей, на поле или за пределами поля», — заявил Гурам Кашия.



Часть общества, недовольная решением УЕФА о вручении награды Кашия, открыто выразила негативное и агрессивное отношение к лидеру Национальной сборной. Один из лидеров Грузинского марша Константин Моргошия угрожал ему в социальных сетях — «Ты приезжай в Тбилиси 9 сентября и остальное потом посмотрим», — написал он на своей странице в Facebook. 9 сентября на стадионе Динамо в Тбилиси пройдет встреча Национальной сборной Грузии по футболу со сборной Латвии. В связи с заявлением, содержащим угрозу, Моргошия был вызван сегодня на опрос в МВД.



Параллельно с этим многие спортсмены, известные лица или рядовые граждане выразили поддержку Гураму Кашия. «Еще раз выражаю свою поддержку Гураму Кашия… Гурама обвиняют в том, на что человека поощрила УЕФА и вручила ему такую награду, какой не было еще ни у одного грузина», — заявил генеральный директор футбольного клуба «Чихура» Берика Шукакидзе.



Поддержку Гураму Кашия также выразили в Футбольной Федерации Грузии. «Эта награда очень важна для Футбольной Федерации и нашей страны. Мы выступаем против всех видов дискриминации, насилия и поддерживаем Гурама», — заявил вице-президент Футбольной Федерации Грузии Ника Джгаркава.



Поддержку в отношении Кашия также выразил кандидат в президенты от Европейской Грузии Давид Бакрадзе. «Хочу выразить полную поддержку и солидарность Гураму Кашия. Неприемлемо и недопустимо, когда открыто пророссийские и фашистские силы угрожают футболисту потому, что он осудил насилие и поддержал равенство между людьми», — сказал Бакрадзе.



События вокруг Кашия прокомментировал также министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили. «К сожалению, так детально, глубинно я не знаком с этой проблемой, но я поинтересуюсь и я буду готов ответить вам», — сказал министр журналистам.



Агрессивная кампания против Гурама Кашия началась еще в прошлом году, когда футболист появился на одной из игр в повязке на руке цветов ЛГБТ флага.















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