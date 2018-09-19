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В Тбилиси пройдут Дни канадского кино


19.09.2018   17:09
Дни канадского кино пройдут в столице Грузии с 23 по 25 сентября – показы состоятся в кинотеатре Национального архива Грузии.

Организаторами события выступили архив Грузии и канадский Университет Дэлхаузи.

Гости мероприятия увидят художественные, документальные и анимационные кинофильмы канадских режиссеров разных лет.

Все картины будут транслироваться на языке оригинала, с грузинскими субтитрами. Посещение сеансов свободное.

Программа Дней канадского кино
23 сентября, 12:00

Программа анимационных и экспериментальных фильмов для детей
“Прочь, скучные заботы” режиссеров Эвелин Ламбарт и Нормана МакЛарена (1949)
“В движении” Райана Ларкина (1968)
“Рождество на Муз Фабрике” Аланис Обомсавин (1971)
“Фокусник” Томаша Вамоша (1980)
“Возвращение кота” Корделла Баркера (1988)
“Мошкара” Кристофера Хинтона (1991)
“Мальчик, который увидел айсберг” Пола Дриссена (2000)
“Я и мой Мултон” Торилл Коува (2014)
“Кубок по хоккею” Сэмми Гадбуа (2017)

23 сентября, 19:00
“Девочка, которая любила играть со спичками” Саймона Лавуа (2017)

24 сентября, 19:00
“Неугомонный, беспокойный” Кэтлин Хепберн (2017)

25 сентября, 19:00
“Охотники” (режиссер Моша Микаэль)
“Рассерженный инуит” Алетеи Арнакук-Барил (2016).

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